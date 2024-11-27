Міноборони: ДОТ закуповує для військових посилені добові польові набори продуктів

Державний оператор тилу вперше закуповує для військовослужбовців посилені добові польові набори продуктів №15.
Про це повідомило Міністерство оборони.
У відомстві пояснили, що цей удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу.
Перші контакти на постачання посилених сухпайків уклали наразі із трьома постачальниками. Договори з двома іншими - які попередньо виграли тендери на окремі позиції - не були укладені, бо їхні документи, як виявилось, не відповідали тендерним вимогам. Тому незабаром за цими лотами ДОТ повторно оголосить торги.
Міноборони нагадало, що наприкінці вересня – на початку жовтня в застосунку «Армія+» провели опитування військовослужбовців щодо наповнення та якості сухпайків. Більшість доволі високо оцінили якість набору і зазначили, що варто урізноманітнити наповнення та додати інклюзивні сухпайки.
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