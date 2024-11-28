Падіння російського рубля обвалило акції газпрому, - ЗМІ

російський рубль, який слабшає, майже обвалив акції газпрому до $1 за одиницю.

Про це повідомляє спеціалізований портал Investing.com, передає Укрінформ.

Дані торгів засвідчують, що у рублевому вираженні акції російського монополіста наближаються до історичних мінімумів на тлі загального падіння ринку рф.

Зазначається, що на піку одна акція компанії газпром коштувала $8,5.