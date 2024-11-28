Железняк повідомив, звідки уряд візьме гроші на «тисячу від Зеленського»

Кабінет міністрів вирішив забрати 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування і направити їх на нацкешбек і «тисячу від Зеленського». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп оприлюднив відповідне розпорядження Кабінету міністрів.