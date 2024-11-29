Тихий: Ми готові до співпраці із спецпредставником з питань України

У Міністерстві закордонних справ привітали висунення Кіта Келлога на посаду спецпредставника з питань України, заявивши про готовність до співпраці.

Про це заявив на брифінгу в четвер, 28 листопада, речник МЗС Георгій Тихий.

Тихий зазначив, що Келлог - не нова людина для України. За його словами, посольство України в США підтримувало з ним тісний зв’язок, зокрема в рамках експертної дипломатії, і за цей час розвинуло і підтримує з ним гарний діалог.

"Звісно, ми чекаємо на ще активнішу взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо налагоджувати контакт", - запевнив речник.

За інформацією Reuters, Келлог раніше запропонував свій план припинення війни в Україні, який передбачає, що постачання американської зброї Києву продовжаться тільки за умови, що Україна погодиться на мирні переговори з росією.

Водночас у США готові попередити Москву про наслідки відмови від переговорів, включно з посиленням підтримки Києва. План також передбачає зняття питання членства України в НАТО з порядку денного на найближче майбутнє.

Нині Келлог працює в протрампівському центрі America First Policy Institute, де висував різні пропозиції того, якою може бути політика у сфері нацбезпеки майбутньої адміністрації Трампа.