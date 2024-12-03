Федоров: Україна розробляє спеціальні безпілотники для перехоплення російських ударних дронів

Україна розробляє спеціальні безпілотники для перехоплення російських ударних дронів типу «шахед».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, його цитує Reuters.

За його словами, у цьому напрямі вже «є певні результати».

«Є деякі випробування певними компаніями, які виробляють літальні апарати, які завдяки спеціалізованому програмному забезпеченню та радарам можуть вражати «шахеди». Але це все ще перебуває на етапі досліджень та розробок», – сказав Федоров.

Міністр також зазначив, що Україна вже використовує десятки дронів із штучним інтелектом, які дозволяють вражати цілі на полі бою без пілотування, залишаючись ефективними навіть у районах, захищених від радіосигналів.