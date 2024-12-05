Українці демонструють тенденцію до зростання витрат на ліки, - дослідження

Сервіс пошуку та доставки ліків Liki24.com оприлюднив дослідження щодо змін у звичках українців стосовно купівлі медикаментів за останні три роки.
Про це йдеться на сайті Liki24.
Аналіз, проведений на основі даних понад 12 000 аптек та 2 мільйонів користувачів платформи, демонструє тенденції до зростання витрат на ліки, зміщення попиту та популярність певних категорій препаратів.
Згідно з повідомленням, у 2024 році витрати на іноземні препарати склали 22% від усіх замовлень на платформі, що на 1% більше, ніж у 2023 році. Проте кількість куплених імпортних ліків зменшилася з 38% до 36%.
Загальна напруженість через війну, стресові фактори та сезонні захворювання спричинили збільшення попиту на засоби для психічного здоров'я.
У 2024 році продажі антидепресантів зросли на 46%, а вітамінів та мінеральних комплексів – на 45,5%.
Антидепресанти загалом входять до топ-10 найпопулярніших груп ліків за обсягом замовлень з 24 лютого 2022 року, разом із знеболюючими, ліками від підвищеного тиску, від болю в суглобах і м'язах, а також седативними препаратами.
Поступаються антидепресанти лише препаратам проти грипу (+50%), болю в горлі (+48%) та нежитю (+46%).
З лютого 2022 року до листопада 2024 року найпопулярнішими категоріями залишаються:
До топ-10 препаратів за обсягами замовлень увійшли: Німесил, Парацетамол, Евказолін Аква, Ібупрофен, Но-шпа та Солпадеїн Актив. Також зріс попит на Калію Йодид, пов'язаний із ядерними загрозами у 2022 році.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023