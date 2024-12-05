Міненерго: За два дні до масованого обстрілу відбувається дуже потужна кібератака на всі підприємства енергетичного сектору

В Україні бачать прицільні атаки росії на інфраструктуру для імпорту електроенергії й суттєві пошкодження транскордонних ліній. Також в середньому за два дні до масованого обстрілу відбувається дуже потужна кібератака на всі підприємства енергетичного сектору.

Про це повідомив заступник Міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Андарак під час Ukrainian Energy Security Dialogue, передає кореспондент УНН.

"Найбільшим викликом є систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру. Більше тисячі атак. Енергетичний сектор став цілеспрямованою мішенню агресії. Атакуються електростанції, теплові об’єкти, мережі розподілу. Це вражаючий масштаб руйнувань й ці дії спрямовані не тільки на позбавлення світла – це певна психологічна атака", - сказав Андарак.

Він зазначив, що особливо небезпечними є удари по підстанціях, які відіграють ключову роль в передачі електроенергії на атомні електростанції.

"Атаки на інфраструктуру для імпорту електроенергії. Для нас – це (імпорт – ред.) рятівний захід з боку Європейського Союзу. Ми бачимо прицільні атаки на цю інфраструктуру яка забезпечує імпорт й суттєві пошкодження транскордонних ліній", - повідомив Андарак.

Також він прокоментував кібератаки на енергетичний сектор.

"Можу сказати, що в середньому за два дні до масованої атаки відбувається дуже потужна кібератака на всі підприємства енергетичного сектору. Сотні тисяч різного роду атак, проявів свідчать про те, що через 1-2 дні відбудеться обстріл. Така атака в нас спостерігалася вчора", - заявив Андарак.

Окрім того, за його словами, викликом є для України видобуток викопного палива.

"Бойові дії значно вплинули на видобуток природного газу, вугілля, нафти. Викликом бачимо наявність обладнання. Ті ремонти, які ми проводимо вимагають постачання обладнання, воно пошкоджується щоденно, особливо в прифронтових регіонах. Це обладнання не таке вже й доступне на ринку. Певне обладнання виготовляється досить тривалий час, це для нас так само ризик, виклик, з яким ми намагаємося боротися", - розповів Андарак.