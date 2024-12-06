Кошти з єПідтримки та Національного кешбеку не враховуватимуться у середньомісячний сукупний дохід сім'ї

Кошти, які українці отримають за програмами "Зимової єПідтримки" та “Національного кешбеку”, не враховуватимуться у середньомісячний сукупний дохід сім'ї при нарахуванні субсидії на оплату комунальних послуг та пільг.
Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, уряд вніс зміни до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для ycix видів державної соціальної допомоги та до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї у частині не врахування до середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) одноразової допомоги "Зимова підтримка" та "Національного Кешбеку".
Крім того, внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, у частині спрямування виплат одноразової грошової допомоги на дітей та осіб з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року відповідно до Порядку виплати одноразової грошової допомоги дітям та особам з інвалідністю I групи з числа внутрішньо переміщених осіб для проходження зимового періоду 2024/25 року через відділення організації, що здійснює виплату i доставку пенсій та грошової допомоги за фактичним місцем проживання (перебування) одержувачів, у разі, коли відсутня технічна можливість перераховувати бюджетні кошти на рахунки одержувачів допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, відкриті в установі уповноваженого банку.
Також внесено зміни до постанови КМУ від 20.08.2024 № 952 "Про реалізацію експериментальних проектів у рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" в частині передання до Пенсійного фонду України та державного підприємства "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України" відомостей про отримувачів одноразової допомоги "Зимова підтримка" та "Національного кешбеку".
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