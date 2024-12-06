Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

НБУ: В Україні пришвидшилася споживча інфляція

103

В Україні фактична споживча інфляція в жовтні пришвидшилася до 9,7%. Цей показник перевищив траєкторію прогнозу Національного банку. Інфляція зросла також у листопаді.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за листопад 2024 року.

Нацбанк не наводить цифри зростання цін, однак згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція перевищила 10%.

В НБУ зазначають, що фундаментальний інфляційний тиск також посилився в жовтні. Базова інфляція зросла до 8,3% унаслідок швидкого подорожчання оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості сировини, подальшого зростання витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці, а також ефектів перенесення девальвації в попередні періоди на ціни.

У жовтні, за даними НБУ, стрімко пришвидшилася продовольча інфляція через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени. Це позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед овочів і фруктів.

Через подорожчання продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці швидше зростали ціни на оброблені продукти харчування.

Ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання. Це насамперед відбувалося під впливом курсового чинника в попередні періоди.

"Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття", - зазначили в НБУ.

Швидше дорожчали послуги, зокрема з охорони здоров'я, зв'язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат.

У жовтні дещо сповільнилося зростання цін на пальне. Пропозиція на ринку й надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня.

Стрімкіше дорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби, в тому числі під впливом послаблення обмінного курсу гривні в попередні періоди та боротьби з тіньовою продукцією.

Пришвидшилося також зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання.

Разом з тим адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

НБУ, інфляція
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 6 декабря 2024
Четверг, 5 декабря 2024
Среда, 4 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023