МО Німеччини прокоментувало можливу участь своїх військових у миротворчій місії в Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус менш категорично за канцлера Шольца прокоментував потенційну участь німецьких військових у миротворчій місії в Україні – якщо про неї колись постане питання за підсумками перемовин про завершення поточної фази війни.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Tagesschau.

На запитання про гіпотетичну участь Німеччини у миротворчій місії західних союзників в Україні, Пісторіус сказав, що зараз це "відкрите питання".

"Ми продумуємо можливі сценарії, але робимо це конфіденційно", – зазначив міністр оборони.

Він продовжив, що якщо припускати, що така місія буде створюватися, роль Німеччини буде залежати від дуже багатьох факторів та обставин.

"Якщо уявити, що справа дійде до припинення вогню, і що хтось – хто б це не був – запропонує миротворчі заходи (...), то це буде залежати від характеру мандату, масштабів залучення, вимог, згоди воюючих сторін", – зазначив Пісторіус.

"Одна справа – говорити про присутність військ зараз. Інша – що буде, коли бойові дії припиняться. Ми повинні будемо говорити про це, коли настане час, але не "через голову" залучених у цей процес", – додав міністр оборони.

Нагадаємо, очільниця МЗС Анналена Бербок на запитання про потенційну участь Німеччини у миротворчій місії в Україні сказала, що ФРН "підтримає усе, що слугуватиме миру у майбутньому". Чимало журналістів інтерпретували її відповідь як те, що вона допускає участь німецьких миротворців, якщо колись у майбутньому постане питання про таку місію західних союзників.

Канцлер Олаф Шольц зазначив, що відповідь міністерки не була ані ствердженням, ані запереченням, та зі свого боку додав, що "у поточній ситуації" про присутність німецьких військ в Україні немає мови і розмови про це не на часі.