The Economist: росіяни почали на собі відчувати наслідки витрат на війну проти України

росіяни почали на собі відчувати наслідки витрат на війну проти України. Зокрема, в рф рекордно зросли процентні ставки, а національна валюта близька до свого історичного мінімуму.

Окрім того, дефіцит робочої сили загрожує банкрутством більшості російських підприємств. У 2025 році багато бізнесів можуть збанкрутувати, пише The Economist.

Видання зазначає, що досі багато компаній у рф слабо відчували на собі наслідки зростання витрат на оборону та міжнародних санкцій. Однак, останнім часом ситуація кардинально змінилася.

"За останні шість місяців індекс московської біржі впав майже на третину. Корпоративних банкрутств побільшало. Щоб боротися з інфляцією, центральний банк росії підняв основну відсоткову ставку до 21%, що призвело до різкого зростання вартості запозичень. Нові американські санкції обрушили рубль та підвищили вартість імпорту. Дефіцит робочої сили загострюється. Попереду найважча зима", - йдеться у публікації.

Найбільшою проблемою для бізнесу експерти називають витрати на запозичення. Навіть найбільший роботодавець в рф - держпідприємство ржд - оголосило про плани скоротити свої інвестиції в 2025 році. А бізнес-асоціація Союз торгових центрів звернулася до уряду за підтримкою у вигляді дешевших кредитів. Просять також допомоги з відстроченням платежів та реструктуризацією заборгованостей, інакше 200 торгових центрів у росії ризикують збанкрутувати.

"Якщо ми продовжимо так працювати, то більшість наших підприємств збанкрутують", - сказав у жовтні генеральний директор ростеху сергій чемезов. За його словами, бізнес все частіше затримує платежі постачальникам на місяці.

російський союз промисловців та підприємців також відзначив зростання скарг на прострочення платежів. Це пов'язують із вартістю кредитів на поповнення оборотного капіталу.

Разом з тим темпи інфляції в рф прискорюються третій місяць поспіль. І незважаючи на низьке безробіття (2,3%), бізнесу все складніше знайти кваліфіковані кадри, оскільки всю робочу силу поглинає військова та оборонна промисловість.

За прогнозами аналітиків, найближчими місяцями ситуація тільки погіршиться, оскільки влада рф збирається підняти податки. Наступного року збір із прибутку компаній зросте з 20% до 25%. В умовах ослаблої економіки росії прогнозують хвилю корпоративних банкрутств.

Війна також шкодить бізнесу через скорочення обсягів венчурних інвестицій та відтік професійних кадрів. російським компаніям стало складно встигати за досягненнями в галузі штучного інтелекту через відсутність доступу до напівпровідників від американського лідера з виробництва чіпів для ІІ Nvidia.

Аналітик Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександра Прокопенко порівняла ситуацію, в якій опинився російський бізнес, із хаосом після розпаду Радянського Союзу.

У росії зараз масово підриваються права власності, а першорядним стало схвалення кремлівського диктатора володимира путіна та оточення. Тому підприємці бояться виступати проти війни з Україною.