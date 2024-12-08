На Харківщині будують «Ковчег» - підземний лікувальний корпус

У Харківській області ведеться розробка інноваційного проєкту - підземного лікувального корпусу «Ковчег».

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«У 2025 році стартує інноваційний для нашої країни проєкт – будівництво потужного підземного лікувального корпусу «Ковчег». Наразі розробляємо проєкт, у державному бюджеті-2025 передбачено перші 89 мільйонів гривень для його реалізації», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це питання обговорювалося під час робочої поїздки на Харківщину міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Глава МОЗ також представив педагогічному колективу Харківського національного медичного університету нового ректора Валерія Мясоєдова, який напередодні став переможцем виборів.

Під час наради з керівниками кластерних та надкластерних лікарень області Ляшко окреслив пріоритетні напрями фінансування, зокрема надання реабілітаційних послуг в умовах стаціонару. Оглянули хід реконструкції приймального та реабілітаційного відділень Харківської обласної лікарні. Тут встановлять сучасне обладнання, яке вдалося залучити за підтримки профільного міністерства: від ультразвукових апаратів - до МРТ і КТ.