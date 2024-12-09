ГУР: Повалення режиму Асада позначилося ганебною втечею російського контингенту з Сирії

Країна-агресорка росія виводить кораблі з бази у Тартусі та перекидає залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

У ГУР зазначили, що стрімкий процес повалення режиму Башара Асада позначився ганебною втечею російського контингенту з Сирії.

"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку", - йдеться у повідомленні.

Так, 8 грудня 2024 року з Тартуса у Середземне море вийшли фрегат "адмірал григорович" чорноморського флоту рф та вантажне судно "інженер трубін" північного флоту рф.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами з авіабази у Хмеймімі.

"Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході", - додали у розвідці.