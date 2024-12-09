Веніславський: У Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку

У Верховній Раді немає жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку. Подібні заяви, які лунають останнім часом у публічному просторі - маніпуляція та спекуляція.

Як пишуть Українські новини, про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років - ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не розглядається", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що так само не розглядаються жодні ідеї щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.

"Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби - це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег", - додав Веніславський.