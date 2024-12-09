Завдяки співпраці з міжнародними партнерами Україна має побудувати максимум нових енергетичних потужностей

Україна має у 2025 році побудувати максимум нових енергетичних потужностей завдяки співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) та інвесторами. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.
«Чи стане 2025 рік проривним у відновленні енергетики повністю залежить від держави... Давно вже треба було брати максимум від можливості відновити енергетику. Особливо за кошти партнерів та МФО», – написала Гриб в Facebook.
Вона пояснила, що в енергозабезпеченні країни ключову роль відіграє «Укренерго». І на цій компанії окрім великої відповідальності, є ще й великий тягар з боргів.
За її словами, найближчим часом очікується затвердження розміру фінансування Укренерго на 2025 рік.
«Якщо Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг затвердить тарифи на запланованому рівні, значить держава все ж змінила підхід і стає нарешті зацікавлена у вирішенні боргової кризи в енергетиці», – вважає депутатка.
Гриб підкреслює, що борги Укренерго впливають на розрахунки перед виробниками зеленої електроенергії і це впливає на прийняття рішень щодо розбудови енергетики потенційними інвесторами.
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