В росії зажадали визнати Санта-Клауса іноагентом, адже його образ загрожує "традиційним російським символам" Нового року.

Про це пишуть в російських Telegram-каналах.

Зокрема, як передає канал SHOT, із закликом визнати іноагентом Санта-Клауса звернувся до Генпрокуратури "головний борець з іноагентами" віталій бородін. На його думку, Санта є небезпечним брендом, який активно просувається "недружніми рф" країнами, замінюючи "традиційний образ" діда мороза.

бородін стверджує, що американського Санту використовують іноземні компанії, вартість його торгової марки оцінюють у 1,6 трильйона доларів. Він також заявив, що саме ці компанії "можуть фінансувати" просування Санта-Клауса в росії "з метою руйнування традиційних російських цінностей".

На тлі цієї ініціативи в Примор'ї, Забайкаллі та Брянській області вже робляться кроки щодо "захисту культурних традицій". Зокрема, в одному з дитячих садочків заборонили вдягатися в костюми американських супергероїв, а в школах Чити батьків попросили обирати для свят костюми персонажів із російських казок і мультфільмів. Крім того, депутат Брянської обласної думи михайло іванов виступив за повне вилучення фігурок Санта-Клауса з магазинів, щоб звільнити місце для "символів традиційного російського Нового року".