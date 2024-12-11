Лідери G7 обговорять останні події у Сирії 13 грудня

Очільники країн "Групи семи" під час запланованої віртуальної зустрічі в пʼятницю, 13 грудня, обговорять останні події у Сирії.
Про це журналістам повідомив американський посадовець на умовах анонімності, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.
За словами посадовця, Сирія, де ісламістські повстанці повалили режим Башара Асада, буде "однією з тем" на порядку денному під час зустрічі "Групи семи".
Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, США, Франція та Японія є союзниками G7, які широко координують свою дипломатичну та економічну політику.
Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у москві.
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