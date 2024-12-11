У ГУР назвали країни, компоненти з яких використовуються у російських дронах

рф використовує у виробництві БпЛА Молния та Феникс компоненти із КНР, а також зі Швейцарії, США та Нідерландів.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Молния – ударний безпілотник літакового типу, який запускають зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором за аналогією FPV-дрона.
Дальність польоту – до 40 км
Бойова частина – до 5 кг
Молния має просту конструкцію та дешеву, здебільшого китайську, начинку. Маркування електродвигуна, польотного контролера, камери та більшості електронних компонентів відповідає китайським виробникам:
Проте також використані й мікроконтролери з маркуванням швейцарського виробника STMicroelectronics. У платі управління двигуном використовуються перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay та конденсатори японського Rubycon.
Феникс – розвідувальний БпЛА, який розробники у рф називають аналогом Орлан-10.
Начинка Феникса містить компоненти з маркуванням виробників із пʼяти країн – США, Швейцарії, КНР, Нідерландів та Тайваню.
Сім компонентів мають маркування того ж STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії та виробництвом у девʼяти країнах на трьох континентах світу.
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