У ГУР назвали країни, компоненти з яких використовуються у російських дронах

рф використовує у виробництві БпЛА Молния та Феникс компоненти із КНР, а також зі Швейцарії, США та Нідерландів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.

Молния – ударний безпілотник літакового типу, який запускають зі спеціальної катапульти та наводиться на ціль оператором за аналогією FPV-дрона.

Дальність польоту – до 40 км

Бойова частина – до 5 кг

Молния має просту конструкцію та дешеву, здебільшого китайську, начинку. Маркування електродвигуна, польотного контролера, камери та більшості електронних компонентів відповідає китайським виробникам:

FATJAY;

SpeedyBee;

Caddx;

Huayi Microelectronics;

Trex Technologies тощо.

Проте також використані й мікроконтролери з маркуванням швейцарського виробника STMicroelectronics. У платі управління двигуном використовуються перетворювачі з маркуванням американського виробника Vishay та конденсатори японського Rubycon.

Феникс – розвідувальний БпЛА, який розробники у рф називають аналогом Орлан-10.

Начинка Феникса містить компоненти з маркуванням виробників із пʼяти країн – США, Швейцарії, КНР, Нідерландів та Тайваню.

Сім компонентів мають маркування того ж STMicroelectronics зі штаб-квартирою у Швейцарії та виробництвом у девʼяти країнах на трьох континентах світу.