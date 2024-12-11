Euroclear: Використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти

Бельгійська клірингова компанія Euroclear, яка утримує 180 млрд євро заморожених активів російського центробанку, вважає, що конфіскація цих коштів для допомоги Україні можлива лише за умови звільнення компанії від можливих претензій з боку росії. Про це пише Bloomberg.

Гендиректорка Euroclear Валері Урбен заявила агентству, що будь-який план вилучення базових активів має також передбачати передавання всіх зобов'язань.

"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли активи заарештовані, але через кілька років росія приходить, стукає у двері й каже: "Я хочу повернути свої цінні папери", а цінні папери вже зникли, – наголосила вона. – Якщо відбувається конфіскація активів, все повинно рухатися, включно із зобов'язаннями".

ЄС вже використовує прибутки від російських активів, що потрапили під санкції, для підтримки України. В межах плану G7 союзники узгодили механізм, який дозволяє використовувати ці кошти для фінансування кредитного пакету для України на суму 50 млрд євро.

У виданні пояснили, що на тлі побоювань щодо стабільності допомоги Україні з боку США, особливо у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, питання конфіскації російських активів знову стало актуальним.

Урбен зазначила, що нова адміністрація в США може порушити це питання.

Використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти та загрожувати фінансовій стабільності в Європі загалом, вважає CEO Euroclear.

Крім того, за словами Урбен, одним з наслідків конфіскації російських активів є те, що це може сприяти появі неєвропейського конкурента, який зможе конкурувати з Euroclear.