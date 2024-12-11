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Euroclear: Використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти

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Бельгійська клірингова компанія Euroclear, яка утримує 180 млрд євро заморожених активів російського центробанку, вважає, що конфіскація цих коштів для допомоги Україні можлива лише за умови звільнення компанії від можливих претензій з боку росії. Про це пише Bloomberg.

Гендиректорка Euroclear Валері Урбен заявила агентству, що будь-який план вилучення базових активів має також передбачати передавання всіх зобов'язань.

"Ми не можемо опинитися в ситуації, коли активи заарештовані, але через кілька років росія приходить, стукає у двері й каже: "Я хочу повернути свої цінні папери", а цінні папери вже зникли, – наголосила вона. – Якщо відбувається конфіскація активів, все повинно рухатися, включно із зобов'язаннями".

ЄС вже використовує прибутки від російських активів, що потрапили під санкції, для підтримки України. В межах плану G7 союзники узгодили механізм, який дозволяє використовувати ці кошти для фінансування кредитного пакету для України на суму 50 млрд євро.

У виданні пояснили, що на тлі побоювань щодо стабільності допомоги Україні з боку США, особливо у разі повернення Дональда Трампа до Білого дому, питання конфіскації російських активів знову стало актуальним.

Урбен зазначила, що нова адміністрація в США може порушити це питання.

Використання російських активів може загрожувати статусу євро як резервної валюти та загрожувати фінансовій стабільності в Європі загалом, вважає CEO Euroclear.

Крім того, за словами Урбен, одним з наслідків конфіскації російських активів є те, що це може сприяти появі неєвропейського конкурента, який зможе конкурувати з Euroclear.

заморожені активи, Euroclear
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