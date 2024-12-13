НБУ: У грудні Україна розраховує отримати $8,5 млрд міжнародної допомоги

У грудні 2024 року Україна розраховує на отримання $8,5 млрд міжнародної допомоги. Ці кошти забезпечать підтримку валютного ринку та стабільність резервів.
Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час брифінгу.
«У грудні Україна розраховує отримати близько $8,5 млрд відповідної міжнародної допомоги», – сказав голова Нацбанку.
За словами Пишного, прогноз НБУ на 2025 рік щодо надходження понад $38 млрд міжнародної підтримки залишається незмінним. Ці кошти забезпечать підтримку валютного ринку та стабільність міжнародних резервів України.
Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук уточнив, що перші транші кредиту країн G7 на суму $50 млрд почнуть надходити вже у 2025 році.
Він додав, що це фінансування забезпечить більшу частину від очікуваних $38 млрд міжнародної допомоги, яку Україна має отримати наступного року.
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