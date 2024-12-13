У Мінцифри порахували, скільки Україна могла б отримати від легалізації криптовалюти

Україна могла б отримати від легалізації криптовалютного ринку до 15 млрд гривень податкових надходжень.

Про це йдеться у дослідженні Global Ledger, результати якого опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У дослідженні йдеться про те, що 2,5% від глобального трафіку віртуальних активів становлять українські користувачі. А протягом 2021-2024 років світові біржі отримали 46 млрд гривень прибутку від української аудиторії.

«Якби ринок крипти був легалізований, держава могла б отримати близько 8,34 млрд гривень податків від зареєстрованих в Україні криптобірж та ще до 6,53 млрд гривень від оподаткування доходів громадян за 2021–2024 роки. Команда Мінцифри активно працює над законопроєктом з легалізації ринку криптоактивів у межах робочої групи, створеної при профільному комітеті. Обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон», – написав Федоров.