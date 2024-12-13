Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України ідентифікували 238 танкерів, які допомагають росії заробляти на продовженні війни, а також, за даними ГУР, рф витратила 10 млрд доларів на створення тіньового флоту. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

"Країна-агресор створила тіньовий флот із застарілих танкерів, щоб обходити західні санкції та заробляти мільярди доларів на експорті нафти. Ці гроші живлять її воєнну машину, підтримують терористів в усьому світі та фінансують нові злочини", - зазначили в ГУР.

У ГУР вказали, що у 2023 році росія заробила 188 млрд доларів на експорті нафти, доходи від якої забезпечують рф ресурсами для продовження війни, реалізації ядерних програм, розробки безпілотників та ракет.

"Через західні санкції, рф втратила традиційні ринки збуту нафти в ЄС та вимушено наростила експорт до Азії, переважно до Китаю і Індії. Постачати нафту росіяни намагаються власним тіньовим флотом. Так називають застарілі танкери, яке не мають реєстрації або навіть страхування у країнах G7 та ЄС", - додали в розвідці.

За даними ГУР, 17% світового флоту нафтових танкерів знаходиться в тіні, а з лютого 2022 року було зафіксовано понад 50 інцидентів за участі тіньового флоту.

Фахівці ГУР ідентифікували 238 танкерів, які допомагають росії заробляти на продовженні війни, а сама рф витратила 10 млрд доларів на створення тіньового флоту.