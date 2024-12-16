Розвідка України: Загроза санкцій змушує фінансові установи КНР та ОАЕ переглядати схеми взаємодії з рф

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за транзакціями, пов’язаними з російськими компаніями.Про це інформує Служба зовнішньої розвідки Україниу неділю, 15 грудня.
Такий крок спричинив затримки та відмови у проведенні рф транскордонних платежів. Зміна політики ОАЕ фактично підтримує аналогічні кроки китайської влади.
Причиною ускладнення фінансових операцій для російського бізнесу в ОАЕ стали санкції США, що стосуються російських банків. Загроза вторинних санкцій змушує фінансові установи КНР та ОАЕ переглядати схеми взаємодії з рф, ускладнюючи її зовнішньоекономічну діяльність.
На додаток банки ОАЕ почали масово відмовляти у проведенні транзакцій, що пов’язані з закупівлею електроніки, серверного обладнання, ІТ-послуг та промислового устаткування.
Додатковий тиск створюють китайські фінансові установи, які також активізували перевірки платежів, що надходять з ОАЕ, Індії та особливого адміністративного району КНР - Гонконгу. Метою таких перевірок є виявлення можливих зв’язків із рф.
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