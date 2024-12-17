Депутатка: Підвищення тарифів на транспортування газу спричинять серйозні наслідки для газотранспортної системи України

Підвищення тарифів на транспортування газу спричинять серйозні наслідки для газотранспортної системи України. Про це заявила народна депутатка України та голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.
За її словами зараз розглядається значне підвищення до точки входу і виходу в декілька разів: точка входу – в чотири рази, точка виходу – удвічі. Депутатка наголосила на серйозних наслідках такого підвищення для споживачів.
«Це величезні суми. І я не знаю, як ми витримаємо, тому що всі ці підвищення в кінцевому стані будуть на наших споживачах», - попередила вона. Депутатка також звернула увагу на технічні проблеми, з якими може зіткнутися газотранспортна система України: «Не буде достатньо газу в системі, як ми будемо використовувати навіть той газ, який ми сьогодні видобуваємо?» Гриб також висловила занепокоєння щодо інвестиційного клімату в Україні.
«Хто буде інвестувати в Україну? От скажіть мені, будь ласка. Ну, на превеликий жаль, я не бачу зараз черги з інвесторів», - наголосила вона. На завершення депутатка закликала до прагматичного підходу у вирішенні енергетичних питань: «Якщо ми сьогодні будемо просто постійно ставити емоції вище, ніж реальність, яка є «на землі», то, на превеликий жаль, я бачу дуже багато проблем попереду.»
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