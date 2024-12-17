Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Депутатка: Підвищення тарифів на транспортування газу спричинять серйозні наслідки для газотранспортної системи України

101

Підвищення тарифів на транспортування газу спричинять серйозні наслідки для газотранспортної системи України. Про це заявила народна депутатка України та голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

За її словами зараз розглядається значне підвищення до точки входу і виходу в декілька разів: точка входу – в чотири рази, точка виходу – удвічі. Депутатка наголосила на серйозних наслідках такого підвищення для споживачів.

«Це величезні суми. І я не знаю, як ми витримаємо, тому що всі ці підвищення в кінцевому стані будуть на наших споживачах», - попередила вона. Депутатка також звернула увагу на технічні проблеми, з якими може зіткнутися газотранспортна система України: «Не буде достатньо газу в системі, як ми будемо використовувати навіть той газ, який ми сьогодні видобуваємо?» Гриб також висловила занепокоєння щодо інвестиційного клімату в Україні.

«Хто буде інвестувати в Україну? От скажіть мені, будь ласка. Ну, на превеликий жаль, я не бачу зараз черги з інвесторів», - наголосила вона. На завершення депутатка закликала до прагматичного підходу у вирішенні енергетичних питань: «Якщо ми сьогодні будемо просто постійно ставити емоції вище, ніж реальність, яка є «на землі», то, на превеликий жаль, я бачу дуже багато проблем попереду.»

Гриб, транспортування газу
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 17 декабря 2024
Понедельник, 16 декабря 2024
Воскресенье, 15 декабря 2024
Суббота, 14 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023