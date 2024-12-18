Сирський: Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд в Україні на фінальному етапі

Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд було розподілене на три етапи. Зараз триває робота на фінальному етапі. У його межах Збройні сили вже завершують реалізацію поставлених завдань, Держспецстранспорту потрібно прискорити роботу.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час онлайн-виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад.
Головком наголосив, що за нинішніх обставин «все суспільство має згуртуватися для підтримки Сил оборони».
«До виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації. Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій», - зазначив Сирський.
Головнокомандувач наголосив на потребі ОВА активніше діяти на своєму полі щодо будівництва фортифікацій, особливо ешелонування їх у глибину.
«Це наш спільний напрямок роботи, і він потребує максимальної консолідації зусиль – як для стримування ворожого наступу, так і для захисту української землі, та передусім – для збереження життя кожного українського воїна», - підкреслив головком.
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