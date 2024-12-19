Плетенчук: Бити по цивільній портовій інфраструктурі, як це роблять росіяни, не є методами ЗСУ

Бити по цивільній портовій інфраструктурі, як це роблять росіяни, не є методами українських військових. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"У який спосіб це [російську торгівлю на Чорному морі] можна зупинити? Це цікаве дуже питання, насправді. І ви бачите, що росіяни ж не стидаються обстрілювати портову цивільну інфраструктуру. Ми так не працюємо", – заявив він.
Водночас Плетенчук додав, що до ударів по такій інфраструктурі вдавалися, коли вона фактично була частиною військової логістики окупантів (зокрема, по порту "Кавказ" у Краснодарському краї)
Речник зауважив, що такі удари по цивільній портовій інфраструктурі все-таки не є для України сталою практикою, як для росіян, оскільки "це не наші методи".
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