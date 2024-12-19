Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Плетенчук: Бити по цивільній портовій інфраструктурі, як це роблять росіяни, не є методами ЗСУ

123

Бити по цивільній портовій інфраструктурі, як це роблять росіяни, не є методами українських військових. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У який спосіб це [російську торгівлю на Чорному морі] можна зупинити? Це цікаве дуже питання, насправді. І ви бачите, що росіяни ж не стидаються обстрілювати портову цивільну інфраструктуру. Ми так не працюємо", – заявив він.

Водночас Плетенчук додав, що до ударів по такій інфраструктурі вдавалися, коли вона фактично була частиною військової логістики окупантів (зокрема, по порту "Кавказ" у Краснодарському краї)

Речник зауважив, що такі удари по цивільній портовій інфраструктурі все-таки не є для України сталою практикою, як для росіян, оскільки "це не наші методи".

Плетенчук
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 19 декабря 2024
Среда, 18 декабря 2024
Вторник, 17 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023