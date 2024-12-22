МРТ внесли до переліку медичних виробів, закупівлі яких здійснюються за кошти державного бюджету

Кабінет Міністрів вніс магнітно-резонансні томографи до переліку медичних виробів, закупівлі яких здійснюються за кошти державного бюджету.
Як повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну, передає Укрінформ.
За словами Мельничука, внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.
«У розділі «Закупівля обладнання для закладів охорони здоров’я, зокрема для кластерних та надкластерних, закладів охорони здоровʼя МОЗ та Державного управління справами, а також для оснащення лабораторій Держлікслужби, закупівля товарів в рамках реалізації проєкту щодо створення лабораторій синтезу радіо фармацевтичних лікарських засобів» доповнено підрозділ «Закупівля обладнання для закладів охорони здоров’я, зокрема для кластерних та надкластерних» позицією «Система магнітно-резонансної томографії», - зазначив постпред уряду.
Він додав, що розділ «Медикаменти для лікування хворих на розсіяний склероз» доповнено новою номенклатурною позицією.
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