The Independent: Санта-Клаус вилетів з Північного полюса, щоб розвезти подарунки по всьому світу

Санта-Клаус напередодні католицького Різдва вилетів з Північного полюса, щоб розвезти подарунки по всьому світу. Він залишив Північний полюс о 12:00 за київським часом. Про це пише The Independent.
https://glavcom.ua/scotch/kuriyozy/santa-klaus-rozpochav-traditsijnu-rizdvjanu-navkolosvitnju-podorozh-spoterihati-mozhna-nazhivo-1037412.html
Санта-Клаус пересувається на своїх чарівних санях, запряжених дев'ятьма оленями, на чолі яких біжить знаменитий червононосий олень Рудольф. На сайті можна в режимі реального часу спостерігати за переміщенням різдвяного персонажа.
Санта зазвичай починає свій шлях із лінії зміни дат у Тихому океані і рухається на захід. Традиційно він спочатку відвідує південну частину Тихого океану, потім Нову Зеландію та Австралію. США, Мексику, Центральну та Південну Америку. У North American Aerospace Defense Command (Norad) попереджають, що маршрут Санта Клауса може змінюватись залежно від погодних умов, що робить його «по-справжньому непередбачуваним».
Norad використовує системи радіолокаційних станцій, супутники та винищувачі для визначення розташування Санта-Клауса. Відповідно до традиції, Санта-Клаус вирушає у навколосвітню подорож 24 грудня. Під час подорожі Санта встигає відвідати більшість країн світу, а також роздати кілька мільярдів подарунків.
Традиція відстежувати переміщення головного різдвяного персонажа зародилася в Norad в 1955 році, коли в одній американській газеті з'явилося оголошення з номером телефону, зателефонувавши на який можна було «поговорити із Сантою».
Однак в оголошення вкралася помилка. В результаті діти стали потрапляти до штаб-квартири командування ППО континентальної частини США (попередника NORAD), після чого, починаючи з 1958 року, військові взяли на себе святковий обов'язок щорічно повідомляти всіх охочих про пересування Санти.
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