Reuters: Ціни на СПГ у росії в грудні знизилися вдвічі

Ціни на скраплений природний газ (СПГ) у росії в грудні знизилися вдвічі порівняно з попереднім місяцем через приплив палива, експорт якого був обмежений європейськими санкціями.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Санкції Європейського Союзу проти російського скрапленого газу набули чинності 20 грудня. Обмеження були запропоновані минулого року Польщею, одним з найбільших імпортерів російського скрапленого газу.

СПГ, або пропан і бутан, в основному використовується як пальне для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Різке зростання поставок скрапленого газу на внутрішній ринок призвело до обвалу оптових цін в росії до близько 14 000 рублів (140 доларів США) за метричну тонну в грудні. В листопаді ця ціна була 28 000 рублів наприкінці місяця, згідно з розрахунками Reuters, які базуються на торгових джерелах і даних місцевої товарної біржі.

Експорт є більш прибутковим, і росія може заробляти до 230 доларів за тонну на поставках до Польщі. Втім, деякі види російського скрапленого газу можуть експортуватися, але вони становлять близько п'ятої частини від загального обсягу скрапленого газу, який росія раніше експортувала.

За даними галузевих джерел, росія збільшила експорт скрапленого газу за останні місяці до Китаю, Монголії, Вірменії, Грузії та Азербайджану. Трейдери кажуть, що російський експорт до Китаю має потенціал для подальшого зростання.

росія також експортує скраплений газ до Афганістану, хоча учасники ринку зазначають, що поставки гальмуються через проблеми з платежами.