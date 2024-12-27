Мінекономіки: До кінця грудня виплати за програмою «Зимова є-Підтримка» отримають понад 6 мільйонів українців

До кінця грудня виплати за програмою «Зимова є-Підтримка» отримають понад 6 мільйонів громадян України.
Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки 26 грудня.
Як повідомляється на сайті міністерства, громадяни України, які оформили заявки на участь у програмі «Зимова є-Підтримка» на порталі «Дія» 4-11 грудня, отримають 2 млрд грн протягом 26-27 грудня.
З урахуванням цих виплат уже 6,4 млн громадян, які подали заявки, отримають по 1000 грн фінансової допомоги від держави, у тому числі 1,7 млн виплат на дітей.
У Мінекономіки додали, що станом на 26 грудня загальна кількість заявок на участь у програмі на порталі «Дія» досягла 8,6 млн, з них 2,2 млн – на виплати для дітей.
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