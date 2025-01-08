Шмигаль: Понад 8 мільйонів громадян отримали кошти за програмою "Зимова єПідтримка"

В Україні з моменту старту програми "Зимова єПідтримка" громадяни подали більш ніж 11 мільйонів заявок на виплату 1 тис. гривень від держави. Більшість із цієї кількості вже отримали гроші.

Такі дані навів прем’єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, понад 8 мільйонів громадян отримали кошти за відповідною програмою допомоги.

"Маємо вже понад 11 млн заявок на виплату 1000 гривень за програмою Зимова є-підтримка. Понад 8 млн українців вже отримали цю підтримку", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, в Україні з 1 грудня 2024 року запрацювала нова держпрограма "Зимова єПідтримка". Вона передбачала надання всім громадянам, які проживають на території країни, нарахування одноразової суми допомоги.

Так звану "Тисячу Зеленського" дозволено витратити виключно на певні види товарів та послуг українського виробництва, зокрема послуги ЖКГ, медикаменти, квитки на транспорт, продукти, донати для армії.

Однак станом на 7 січня багато українців пишуть скарги на сторінці "Дія" у соцмережі Facebook про те, що подали заявки на початку програми, однак досі кошти не отримали.

У "Дії" радять перевірити дані картки Нацкешбеку, вказані у заяві на "Зимову єПідтримку" у "Дії" та в застосунку банку. У разі коректності даних варто очікувати на оновлення статусу заяви.

Там пояснюють, що громадянам варто почекати ще, оскільки через велику кількість заявок обробка триває трохи довше, ніж розраховували.

"Мінекономіки вже на фінальному етапі, і виплати будуть здійснені найближчими днями", - йдеться у повідомленні.