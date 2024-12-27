МОЗ: Інформація про майбутню мобілізацію осіб з інвалідністю не відповідає дійсності

У мережі поширюється вкид про майбутню мобілізацію осіб з інвалідністю. Така інформація не відповідає дійсності.
Про це заявили у пресслужбі МОЗ.
ам розповіли, що напередодні в мережі з'явилися повідомлення про те, що вже з 1 січня людей з інвалідністю буде нібито мобілізовано через ліквідацію МСЕК, «а замість них спеціальні комісії скасовуватимуть отримані раніше статуси».
У МОЗ наголосили, що чоловіки з інвалідністю у віці 25-60 років мають проходити повторний огляд лише в тому випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли зробити це з поважних причин.
При цьому всі особи, які мають інвалідність, матимуть змогу й надалі оформлювати відстрочку від мобілізації на підставі рішення МСЕК протягом терміну його дії.
«Винятки становлять лише незаконні рішення щодо встановлення інвалідності, стосовно яких порушено кримінальні справи, встановлено докази незаконності, судові рішення», – уточнили у відомстві.
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