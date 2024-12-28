ISW: росія має намір і надалі збільшувати виробництво та використання безпілотників "Шахед"

росія ще не здолала обмеження у здатності виробляти та використовувати безпілотники "Шахед". Країна-агресор, імовірно, продовжить боротися з цими обмеженнями і в 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Інститут уже звертав увагу на ознаки того, що західні санкції ускладнюють можливість росії отримувати якісні компоненти для безпілотників "Шахед" і що агресор все більше покладається на низькоякісні китайські двигуни для живлення дронів цього типу.

Водночас, українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби також дозволяють ЗСУ більш ефективно відбивати удари важких безпілотників "Шахед".

В ISW прогнозують, що російські війська, ймовірно, будуть і надалі продовжувати коригувати свої ударні пакети впродовж зими 2024-2025 років для завдання суттєвої шкоди українській енергосистемі та критичній інфраструктурі.

"росія, ймовірно, має намір і надалі збільшувати виробництво та використання безпілотників "Шахед" після очікуваного підписання в січні 2025 року російсько-іранської Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство", - зазначає Інститут вивчення війни.