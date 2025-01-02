Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Міненерго Австрії: Країна більше не залежить від російського газу

115

На тлі зупинки постачання російського газу територією України міністерка з питань клімату та енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила, що її країна більше не залежить від російського газу – "і це добре".

Заяву міністерки 1 січня наводить пресслужба міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Транзит газу з росії через територію України було припинено у зв'язку із закінченням терміну дії транзитного контракту у ніч на 1 січня 2025 року.

У австрійському Міненерго зазначили, що про цей крок було оголошено кілька разів заздалегідь. Тому для того, щоб забезпечити безперебійне та необмежене постачання газу в будь-який час, учасники ринку звернулися до альтернативних джерел. Це дозволило компенсувати обмеження поставок та гарантувати газпостачання.

"Україна заздалегідь дала зрозуміти, що не буде продовжувати транзитний контракт з агресором росією. Ми виконали своє домашнє завдання і були добре підготовлені до такого сценарію", – заявила міністерка Гевесслер.

"Вітчизняні енергетичні компанії шукали інших, неросійських постачальників газу. Компанія OMV також припинила свою багаторічну співпрацю з російським "газпромом". Австрія більше не залежить від російського газу – і це добре", – додала Гевесслер.

Австрія, Гевесслер
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 2 января 2025
Понедельник, 30 декабря 2024
Воскресенье, 29 декабря 2024
Суббота, 28 декабря 2024
Пятница, 27 декабря 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023