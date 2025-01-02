МО України: Протягом 2024 року вдалося розмінувати понад 252 тис. гектарів територій

В Україні протягом 2024 року військовим саперам вдалося очистити більш ніж 252,8 тис. гектарів територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, від мін та снарядів.
Такі дані навели у пресслужбі Міністерства оборони.
У відомстві зазначили, що сапери розчищали сільгоспугіддя, автомобільні дороги, залізничні дороги, лінії електропередачі, трубопроводи, житлові ділянки та акваторії.
У підсумку торік вдалося розмінувати та очистити, зокрема:
Також за рік сапери знешкодили понад 137,82 тис. небезпечних предметів, а з початку повномасштабної війни - 416,87 одиниці.
"На сьогодні в Україні сертифіковано 72 оператора протимінної діяльності, які можуть проводити гуманітарне розмінування", - додали у Міноборони.
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