МО України: Протягом 2024 року вдалося розмінувати понад 252 тис. гектарів територій

В Україні протягом 2024 року військовим саперам вдалося очистити більш ніж 252,8 тис. гектарів територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, від мін та снарядів.

Такі дані навели у пресслужбі Міністерства оборони.

У відомстві зазначили, що сапери розчищали сільгоспугіддя, автомобільні дороги, залізничні дороги, лінії електропередачі, трубопроводи, житлові ділянки та акваторії.

У підсумку торік вдалося розмінувати та очистити, зокрема:

232 105,7 гектара - сільгоспугідь;

538,6 кілометра - автодоріг;

163,2 кілометра - ліній електропередачі;

31,6 кілометра - залізничних колій;

52.41 кілометра - трубопроводів;

178,5 кілометра - житлових ділянок;

37 кілометрів акваторій.

Також за рік сапери знешкодили понад 137,82 тис. небезпечних предметів, а з початку повномасштабної війни - 416,87 одиниці.

"На сьогодні в Україні сертифіковано 72 оператора протимінної діяльності, які можуть проводити гуманітарне розмінування", - додали у Міноборони.