Железняк: Закон про підвищення акцизних податків на тютюнові вироби з 1 січня досі не підписано

Закон про підвищення акцизних податків на тютюнові вироби, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, досі не підписано президентом України та не опубліковано на сайті Ради.

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк 1 січня у Telegram.

«Про гроші... Там мав бути підписаний законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Він набуває чинності з 1 січня. Так ось, досі на сайті Ради не підписано та не опубліковано. Відповідно, що по акцизу робити – незрозуміло», – написав він.

Железняк додав, що закон про підвищення тютюнових податків парламент передав на підпис ще 9 грудня 2024 року.