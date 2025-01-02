Железняк: Закон про підвищення акцизних податків на тютюнові вироби з 1 січня досі не підписано

Закон про підвищення акцизних податків на тютюнові вироби, який мав набути чинності з 1 січня 2025 року, досі не підписано президентом України та не опубліковано на сайті Ради.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк 1 січня у Telegram.
«Про гроші... Там мав бути підписаний законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. Він набуває чинності з 1 січня. Так ось, досі на сайті Ради не підписано та не опубліковано. Відповідно, що по акцизу робити – незрозуміло», – написав він.
Железняк додав, що закон про підвищення тютюнових податків парламент передав на підпис ще 9 грудня 2024 року.
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