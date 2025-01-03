НБУ: У грудні бізнес продовжив послаблювати оцінки ділової активності

Бізнес у грудні продовжив послаблювати оцінки ділової активності через погіршення безпекової ситуації та сезонні фактори.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний банк за результатами опитування керівників підприємств у грудні 2024 року.

"У грудні 2024 року ІОДА (індекс очікувань ділової активності - ред.) становив 45,9 порівняно з 47,2 у листопаді та був практично на рівні грудня 2023 року (45,7)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що економічну активність стримували подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергозабезпечення та логістику, пришвидшення інфляції, зниження інвестиційного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність.

Підприємства торгівлі найбільш стримано оцінили свою діяльність у найближчій перспективі через складну безпекову ситуацію та дефіцит електроенергії: секторальний індекс у грудні становив 49,9 (у листопаді - 51,4, у грудні 2023 року - 46,9).

Підприємства промисловості також стриманіше оцінили результати своєї діяльності внаслідок дефіциту електроенергії, браку кваліфікованих працівників і збільшенню виробничих витрат. Секторальний індекс у грудні становив 44,6 (у листопаді - 46,7).

Підприємства сфери послуг також послабили оцінки своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 44,5 у грудні (у листопаді – 44,8). Респонденти очікували на подальше зменшення обсягів наданих послуг та нових замовлень.

Підприємства будівництва надали найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів: секторальний індекс у грудні становив 43,4 порівняно з 43,6 у листопаді. Будівельники очікували на подальше зниження обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів.

"Ситуація на ринку праці залишається складною, хоча очікування щодо зайнятості дещо пом'якшилися. Респонденти всіх опитаних секторів були налаштовані на скорочення кількості працівників", - підсумували у Нацбанку.

Опитування проводилося 4-23 грудня 2024 року, в ньому взяли участь 508 підприємств. Серед опитаних 44,1% - компанії промисловості, 26,4% - сфери послуг, 24,6% - торгівлі, 4,9% - будівництва; 29,3% респондентів - великі підприємства, 28,5% - середні, 42,1% - малі.