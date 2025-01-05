Зеленський розповів про що говоритиме на "Рамштайні"

російська федерація продовжує обстрілювати українські міста та забирати життя українців. Це у свою чергу говорить про незмінне завдання посилювати ППО України, що стане темою "Рамштайну".
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
Глава держави зазначив, що українська сторона вже готується до зустрічі у форматі "Рамштайн".
Зеленський розповів, що на зустрічі будуть десятки країн-партнерів і серед них є ті, хто може збільшити спроможність України не лише в захисті від ракет, але й у захисті від керованих авіабомб і російської авіації.
"Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати, життя потребує захисту тут і зараз в Україні. І системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і які допомагають нам із розвитком повітряного щита", - резюмував президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023