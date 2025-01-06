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Експерт: Цінові обмеження на українському енергоринку заважають імпорту електроенергії з Європи

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Експерт: Цінові обмеження на українському енергоринку заважають імпорту електроенергії з Європи

Цінові обмеження на українському енергоринку (прайс-кепи - ред.) заважають імпорту електроенергії з Європи.

Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Бувають періоди, коли цінова кон'юнктура впливає. Це місце мала така ситуація наприкінці жовтня-початку листопада, коли в сусідніх європейських країнах ціни були дуже високими. Вони були вищими, ніж ці ліміти цін, встановлені на українському енергоринку, і компанії просто не могли купувати електроенергію», - сказав він.

Прокіп пояснив, що через це державна «Укренерго» вимушена залучати аварійну допомогу, яка коштує ще дорожче.

Експерт додав, що натомість «Укренерго» могла б використовувати витрачені на аварійну допомогу кошти для погашення своїх боргів на ринку електроенергії, зокрема, на балансуючому ринку.

електроенергія, Прокіп
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