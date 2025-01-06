Експерт: Цінові обмеження на українському енергоринку заважають імпорту електроенергії з Європи

Цінові обмеження на українському енергоринку (прайс-кепи - ред.) заважають імпорту електроенергії з Європи.
Про це заявив аналітик Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.
«Бувають періоди, коли цінова кон'юнктура впливає. Це місце мала така ситуація наприкінці жовтня-початку листопада, коли в сусідніх європейських країнах ціни були дуже високими. Вони були вищими, ніж ці ліміти цін, встановлені на українському енергоринку, і компанії просто не могли купувати електроенергію», - сказав він.
Прокіп пояснив, що через це державна «Укренерго» вимушена залучати аварійну допомогу, яка коштує ще дорожче.
Експерт додав, що натомість «Укренерго» могла б використовувати витрачені на аварійну допомогу кошти для погашення своїх боргів на ринку електроенергії, зокрема, на балансуючому ринку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023