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Мінфін: Продовжили до 1 березня запровадження нових вимог до розрахункових документів

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Мінфін: Продовжили до 1 березня запровадження нових вимог до розрахункових документів

Міністерство фінансів України продовжило до 1 березня 2025 року перехідний період для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що до 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою.

"Водночас підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов’язковим", - підкреслюють у Мінфіні.

Там додають, що відповідні норми прописані у наказі відомства від 30 грудня 2024 року № 674 "Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року № 601", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2024 року.

Як підкреслили у Мінфіні, зазначені накази наразі готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні.

Зауважимо, що з 17 грудня набрав чинності наказ Мінфіну від 22.11.2024 №601, яким вносяться зміни до форми та змісту фіскальних чеків. Він мав вступити в силу з 1 січня 2025 року і бізнес чекали великі штрафи за неналежне використання реєстраторів розрахункових операцій РРО/ПРРО у разі видачі фіскального чеку за старою формою.

Так як наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО підприємцям залишили тільки 14 днів, після розголосу відомство вирішило продовжити перехідний термін.

Як повідомила членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, можливість видавати фіскальний чек до 1 січня 2025 року за старою формою була передбачена ще в оприлюдненому для обговорення в кінці 2023 року проекті наказу Мінфіну про внесення змін до фіскальних чеків.

"Тобто на перехід на нові форми чеків давався майже рік. Цього часу вистачило б і виробникам РРО/розробникам ПРРО, і бізнесу на впровадження нових форм чеків. Мінфін "з’їв" цей рік затягуючи прийняття наказу, але дату в наказі не змінив і усіх підставив під штрафи", - наголосила нардепка.

Вона підкреслила, що бізнес не має нести відповідальність за бездарну виконавчу владу і некомпетентність Мінфіну, а відомство має продовжити можливість видавати чеки за старою формою щонайменше на півроку.

Мінфін, чек
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