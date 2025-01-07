Блінкен: В обмін на зброю росія готова надати КНДР свої передові космічні та супутникові технології

росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. В обмін на це москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, передає Yonhap.

Крім того, Блінкен заявив, що російський диктатор володимир путін розглядає можливість змінити давню політику, прийнявши ядерну програму Північної Кореї.

«Це занепокоєння перебуває в центрі уваги не тільки США, а й Південної Кореї, а також Японії», – зазначив він.

На думку держсекретаря США, на тлі розвитку союзу між рф і КНДР варто зміцнити співробітництво у сфері безпеки між США, Південною Кореєю і Японією, а також з НАТО.