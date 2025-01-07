Блінкен: В обмін на зброю росія готова надати КНДР свої передові космічні та супутникові технології

росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології. В обмін на це москва хоче отримати зброю та інше обладнання, яке допоможе їй на війні проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, передає Yonhap.
Крім того, Блінкен заявив, що російський диктатор володимир путін розглядає можливість змінити давню політику, прийнявши ядерну програму Північної Кореї.
«Це занепокоєння перебуває в центрі уваги не тільки США, а й Південної Кореї, а також Японії», – зазначив він.
На думку держсекретаря США, на тлі розвитку союзу між рф і КНДР варто зміцнити співробітництво у сфері безпеки між США, Південною Кореєю і Японією, а також з НАТО.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023