Шуляк: З 29 січня в Україні запрацює програма субсидій на оренду житла для ВПО

Державна програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб запрацює в Україні з 29 січня; для оформлення виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду або у ЦНАП.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає Укрінформ.

«29 січня 2025 року держава запускає програму субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Програма передбачає часткову компенсацію оплати оренди житла, допомагаючи тим, хто опинився в складних життєвих умовах», - йдеться в повідомленні.

Депутат нагадала, що право на отримання субсидії мають переселенці, які проживають у Луганській, Донецькій, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Субсидія призначатиметься тим родинам, чиї витрати на орендоване житло перевищують 20% сукупного доходу сім’ї або особи.

Розмір субсидії визначатиметься індивідуально з урахуванням рівня доходів родини, кількості членів родини та вартості оренди житла і не впливатиме на отримання субсидії на оплату комунальних послуг.

Для оформлення виплат необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України чи ЦНАП, а також надати офіційний договір оренди житла.