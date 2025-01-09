Bloomberg: Період економічного підйому закінчується і рф незабаром зіткнеться з труднощами

Повномасштабне вторгнення росії в Україну призвело до економічного підйому, підкріпленого державними стимулами. Проте майже три роки потому все більше проявляються ознаки того, що цей період закінчується, і країна незабаром зіткнеться з економічними труднощами, інформує Bloomberg.

За даними видання, попри зовнішній оптимізм у російських містах - переповнені ресторани та працюючі магазини - високі відсоткові ставки та стійка інфляція ставлять під загрозу подальше зростання. Економіст Олег В'югін зазначає, що ресурси, накопичені раніше, вже вичерпуються, а висока інфляція зводить нанівець короткочасні успіхи.

росія також стикається з санкціями, послабленням рубля, невизначеністю щодо цін на нафту та можливими економічними труднощами Китаю - її ключового партнера.

Хоча економіка поки що залишається стійкою, високі зарплати та відносно стабільний рівень споживчих настроїв знижують суспільний опір війні. Дві третини росіян і досі впевнені у майбутньому, хоча споживча активність поступово знижується.

Проте проблеми вже почали проявлятися. Рекордні витрати за кредитами ставлять під загрозу автомобільний та сільськогосподарський сектори. Найбільші компанії, такі як "транснефть", "російські залізниці", "северсталь" і "норильський нікель", скорочують інвестиції, а виробник алюмінію rusal розглядає можливість зниження виробництва на понад 10%.

Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 4,5-5% до кінця року та ключову ставку в діапазоні 17-20%. Це позначиться на споживачах і підприємствах, обмежуючи доступ до кредитів для покупок та інвестицій.

Серед основних ризиків для економіки 2025 року - можливий обвал цін на нафту, що може змусити росію робити значні жертви. Експерти також вказують на загрозу рецесії, яка є найвищою за останні три роки. Хоча аналітики прогнозують незначне зростання економіки на рівні 1% до кінця наступного року, ситуація залежатиме від перебігу війни та переговорів.

Додаткові виклики створюють ослаблення рубля та проблеми з транскордонними платежами, спричинені санкціями. Економіст Софія Донець зазначає, що для багатьох наступний рік стане роком "затягування пасків".