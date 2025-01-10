Мінрозвитку: Розпочався третій етап "Програми відновлення України"

Стартував третій етап "Програми відновлення України" з фінансуванням від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі EUR100 млн, повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Олексій Рябикін.

"Ця програма - новий рівень планування та розвитку, коли ресурси спрямовуються на реалізацію стратегій розвитку громад і регіонів. Ми формуємо візію, плануємо, а потім отримуємо ресурси для втілення проєктів, які цю візію втілюють у життя", - цитує Рябикіна пресслужба Мінрозвитку.

Зазначається, що проєкти буде реалізовано за допомогою екосистеми DREAM, у якій на сьогодні працюють 1260 громад і 23 обласні адміністрації.

Для фінансування буде відібрано близько 50 проєктів у сфері енергетики (диверсифікації теплопостачання, розподілена генерація), будівництва житла (соціальне житло в комунальній власності), водопостачання та водовідведення, реконструкції медустанов (кластерні лікарні та перинатальні центри в пріоритеті).

За умовами програми, щонайменше 23% вартості проєкту мають фінансуватися коштом місцевих бюджетів. Крім того, об'єкт реалізації має бути в комунальній власності та щонайменше 20 років після введення в експлуатацію обслуговуватися громадою. Термін виконання проєктів - 18 місяців, а для проєктів розподіленої генерації - до 1 жовтня 2025 року.

Крім того, для моніторингу реалізації програми буде створено "групу доброчесності", куди, зокрема, увійде проєкт Big Recovery Portal (BRP), створений ГО "Технології прогресу".

"BRP разом зі спільнотою зареєстрованих на порталі DREAM громадських організацій у всіх регіонах зі свого боку моніторитиме прозорість відбору, закупівель та будівництва в цьому процесі", - повідомив співзасновник ГО "Технології прогресу" Максим Нефьодов.

Зазначається, що за підсумками двох етапів "Програми відновлення України" було реалізовано 225 проєктів на суму EUR500 млн.