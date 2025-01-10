Железняк: В Україні заборонено вилучати органи у загиблих внаслідок бойових дій

Відтепер в Україні заборонено вилучати органи у загиблих внаслідок бойових дій. Раніше заборона стосувалася лише тих, хто загинув у боях у Луганській та Донецькій областях.

За відповідний законопроєкт №9558 в цілому проголосували 254 парламентарі, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Після повномасштабного вторгнення заборону на трансплантацію органів пропонувалося розширити. У документі йдеться про військових, які загинули під час виконання службових обов’язків, і про інших людей, які загинули унаслідок збройної агресії проти України.

Стверджується, що зміни в законодавстві допоможуть уникнути юридичні невизначеності та запобігти можливим зловживанням та фейкам російської пропаганди.

Також закон забороняє трансплантації від людей, померлих унаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур.

Законопроєкт передбачає: