Укравтопром: У 2024 році український ринок електричних автомобілів зріс на 38%

У грудні 2024 р. українці придбали майже 3,8 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (нових та б/в), що на 18% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром, пише УНН.
З цієї кількості легкових – понад 3,6 тис. (-20%) та 124 комерційних (+59%).У 2024 році український ринок електричних автомобілів зріс на 38% порівняно з попереднім роком.
Всього за рік в Україні було зареєстровано понад 51,7 тисячі електричних автомобілів з нульовим рівнем викидів (BEV), що включає як нові, так і вживані авто.
Загалом за 2024 рік легкових електромобілів було зареєстровано 50 458 одиниць (+37%), комерційних – 1 264 одиниці (+64%), а також 2 електробуси.
Частка нових автомобілів серед реєстрацій BEV залишилася на рівні 20%, як і в 2023 році.
У списку найпопулярніших нових електромобілів на ринку 2024 року лідирує VW ID.4 з 1 626 одиницями. За ним слідують HONDA M-NV — 1 279 одиниць, BYD Song Plus — 1 007 одиниць, NISSAN Ariya — 766 одиниць та ZEEKR 001 — 703 одиниці.
Серед вживаних електромобілів найбільш популярними стали: NISSAN Leaf — 5 511 одиниць, TESLA Model 3 — 4 639 одиниць, TESLA Model Y — 4 225 одиниць, VW e-Golf — 2 479 одиниць та HYUNDAI Kona Electric — 2 337 одиниць.
Ці результати свідчать про зростаючий інтерес українців до електромобілів і позитивну динаміку розвитку екологічно чистого транспорту в країні.
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