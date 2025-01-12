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Через зупинку транзіту газу президень Словаччини відмовився приїхати в Україну з офіційним візитом

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Президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовився відвідувати Київ з офіційним візитом через припинення Україною транзиту російського газу, який отримувала Словаччина, повідомило державне інформаційне агентство Словацької Республіки (TASR).

"Виступаючи в ефірі політичної програми "Суботні діалоги", президент Петер Пеллегріні заявив, що за нинішніх обставин не може бути й мови про його візит в Україну, пояснивши це тим, що український уряд припинив постачання газу і відмовляється від транзиту газу до Словаччини", - йдеться у повідомленні TASR.

Словаччина, Пеллегріні
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