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Підласа: Комітет рекомендує парламенту відновити штрафи постачальникам зброї за порушення контрактів

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Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту відновити штрафи постачальникам зброї, які порушують строки контрактів.

Про це повідомила голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа у на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт, або поставили її неякісно", – написала вона.

Підласа пояснила, що комітет вніс норми про штрафи у законопроєкт № 12245 про управління публічними інвестиціями, який планують проголосувати у Раді на цьому тижні.

Зокрема у законопроєкт внесли штрафи за:

  • порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості,
  • порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.

"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", – додала вона.

Підласа
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