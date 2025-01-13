Підласа: Комітет рекомендує парламенту відновити штрафи постачальникам зброї за порушення контрактів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту відновити штрафи постачальникам зброї, які порушують строки контрактів.

Про це повідомила голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа у на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт, або поставили її неякісно", – написала вона.

Підласа пояснила, що комітет вніс норми про штрафи у законопроєкт № 12245 про управління публічними інвестиціями, який планують проголосувати у Раді на цьому тижні.

Зокрема у законопроєкт внесли штрафи за:

порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі 20% вартості,

порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості.

"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", – додала вона.