Підласа: Комітет рекомендує парламенту відновити штрафи постачальникам зброї за порушення контрактів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендує парламенту відновити штрафи постачальникам зброї, які порушують строки контрактів.
Про це повідомила голова комітету, депутат від фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа у на своїй сторінці у соцмережі Facebook, передають Українські Новини.
"Бюджетний комітет відновив штрафи постачальникам, які не поставили зброю на фронт, або поставили її неякісно", – написала вона.
Підласа пояснила, що комітет вніс норми про штрафи у законопроєкт № 12245 про управління публічними інвестиціями, який планують проголосувати у Раді на цьому тижні.
Зокрема у законопроєкт внесли штрафи за:
"Штрафи продовжать стимулювати постачальників виконувати оборонні контракти вчасно і якісно, попри скасування Господарського кодексу. Держава або вчасно отримувати якісну зброю, або – компенсацію. З огляду, на те що один оборонний контракт може вартувати десятки мільярдів гривень, мова іде про суттєві суми", – додала вона.
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