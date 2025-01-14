Умєров: Велика Британія готова інвестувати у виробництво зброї в Україні

Велика Британія готова забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України. Зокрема, інвестувати у виробництво зброї в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр оборони України Рустем Умєров у себе у Facebook.
За словами Умєрова, він прибув з робочим візитом до Великої Британії та зустрівся зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Основною темою переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.
"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - написав Умєров.
Нагадаємо, Велика Британія активно підтримує Україну, організовуючи тренувальні програми для військових і надаючи зброю, зокрема NLAW, Storm Shadow та ЗРК. Лондон підтримує санкції проти рф і допомагає переселенцям. Україна також провела перший раунд переговорів із Британією щодо поглиблення партнерства.
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