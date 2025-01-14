Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Умєров: Велика Британія готова інвестувати у виробництво зброї в Україні

98
Умєров: Велика Британія готова інвестувати у виробництво зброї в Україні

Велика Британія готова забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України. Зокрема, інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр оборони України Рустем Умєров у себе у Facebook.

За словами Умєрова, він прибув з робочим візитом до Великої Британії та зустрівся зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Основною темою переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.

"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - написав Умєров.

Нагадаємо, Велика Британія активно підтримує Україну, організовуючи тренувальні програми для військових і надаючи зброю, зокрема NLAW, Storm Shadow та ЗРК. Лондон підтримує санкції проти рф і допомагає переселенцям. Україна також провела перший раунд переговорів із Британією щодо поглиблення партнерства.

Велика Британія, інвестиції
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 14 января 2025
Понедельник, 13 января 2025
Воскресенье, 12 января 2025
Суббота, 11 января 2025
Пятница, 10 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023