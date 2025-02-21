В умовах, коли глобальна безпекова ситуація зазнає кардинальних змін, а передова лінія протистояння з авторитарними режимами проходить у східній Європі, Велика Британія дедалі активніше проявляє себе як лідер на континенті. Хоча після Brexit дехто поспішав "списати" Лондон із рахунків європейських справ, події останніх років засвідчили: Британія не лише не втрачає свого впливу, а й посилює його шляхом створення низки регіональних альянсів та укладання стратегічних безпекових альянсів.

Геополітичні проєкти Великобританії, спрямовані на протидію РФ та розширення впливу в Європі, сформовані ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Альянс Великобританії та Північних країн

Одним із важливих елементів британської стратегії стала консолідація відносин із Норвегією, Швецією та Данією. На перший погляд, ці контакти можуть видаватися передусім економічними й безпековими (спільний доступ до Північного моря, спільні наукові проєкти тощо). Проте реальна суть полягає у створенні довгострокової платформи для військово-технічної співпраці та координації зусиль у сфері стримування Росії в північних водах і в арктичному регіоні. Саме за британською ініціативою - ці країни почали активне постачання зброї Україні на початку повномасштабної війни.

Альянс України, Великої Британії та Польщі

Військово-політичний формат тристоронньої співпраці Великої Британії, Польщі та України для протидії російській загрозі та спільної роботи заради європейської безпеки. Створення нової осі Лондон—Варшава—Київ відбулося на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації на українських кордонах та активного постачання Сполученим Королівством зброї Україні у 2022 році. Саме завдяки цьому альянсу Польща та Британія одними з перших почали постачати Україні зброю після початку повномасштабної війни з Росією.

“Квадрига” - Україна, Туреччина

Спільною декларацією за результатами Восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою 3 лютого 2020 року в Києві визначено появу нового формату співпраці між країнами, який отримав назву "квадрига". Цей формат передбачає проведення регулярних зустрічей між міністрами оборони та закордонних справ обох країн. Наслідками роботи "квадриги" вже стало:

Поглиблення українсько-турецької співпраці у сфері військових технологій та оборонно-промислового комплексу, зокрема Україна вже кілька років поспіль закуповує у турецького ВПК сучасні системи зв’язку, ударні безпілотники та інше чутливе обладнання, а також будує на своїх територіях завод з виробництва БПЛА "Байрактар";

Підписання угоди про Зону вільної торгівлі між Україною та Туреччиною.

Старша монархія - лінія впливу Великобританії на європейські монархії

Цікаво те, що нікого не дивує, з якої причини Бельгії, Нідерландам, Іспанії та іншим країнам, які не мають жодного інтересу в Україні - постачати зброю та фінансову допомогу. А причина насправді - дуже проста.

Історично Британія закріпилася як “Старша” монархія в Європі і має суттєвий вплив на інші королівські сім’ї. Хоча формально монархічні інститути в багатьох країнах мають обмежену політичну владу, британська корона і сьогодні виступає потужним дипломатичним каналом впливу. Зокрема, це стосується таких країн, як Іспанія, Бельгія, Нідерланди, скандинавські королівства та інші, де зберігається монархія. Завдяки цим історичним DeepState зв’язкам Велика Британія може ефективніше просувати свої зовнішньополітичні ініціативи та консолідувати партнерські відносини.

Завдяки цим альянсам Україна, фактично, змогла отримати від союзників іще в перші дні повномасштабної війни майже всю критично потрібну зброю – від переносних ПТРК до артилерії та боєприпасів. Оборонні поставки, забезпечені логістикою сусідніх країн і підтримкою Британії, дозволили Збройним Силам України втримати Київ і зупинити подальший наступ російських військ на вирішальних напрямках.

Позиція США та шанс для посилення ролі Британії

Нинішня позиція президента США Дональда Трампа (в тому вигляді, як він її публічно озвучує), спрямована на завершення війни «за будь-яку ціну» й готовність іти на широкі поступки Росії, відверто суперечить інтересам не лише України чи Європейського Союзу, а й самої Великої Британії. Якщо Вашингтон у найближчій перспективі дійсно дистанціюється від активної підтримки України й намагатиметься «домовитися» з Кремлем без урахування позиції Києва та європейських партнерів, це означатиме значне послаблення трансатлантичної єдності.

У такій ситуації британська дипломатія отримує додаткові козирі, адже попит на лідерство в Європі, здатній протистояти Росії, зросте ще більше. Традиційна стурбованість ЄС через перспективу «відходу» США від європейських справ створює вакуум, який Лондон уже давно готувався заповнити. Зміцнюючи зв’язки з Польщею, Скандинавією, Туреччиною та іншими країнами, Британія може публічно перетворитися на центрального координатора антиросійської коаліції в регіоні.

Останній саміт: ініціатива Британії

Показовим кроком стала ініціація британським прем’єром Стармером (спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном) саміту європейських лідерів, що відбувся кілька днів тому. На порядку денному, за доступною інформацією, стояли питання безпеки в Європі, а також подальша підтримка України у війні проти Росії. Для Великої Британії цей саміт став нагодою закріпити за собою статус головного "фронтмена" протистояння з Росією від імені цивілізованого світу.

Символічно, що саме Лондон вийшов із пропозицією зустрічі європейських лідерів. Це підкреслює, що британська зовнішня політика все активніше заміщує традиційне лідерство США (принаймні поки нинішня американська адміністрація демонструє бажання «домовитися» з РФ про будь-що). Для Франції, Німеччини та інших ключових гравців ЄС очевидним є факт: без координації з Великою Британією та східними партнерами (Польщею, країнами Балтії, Україною) ефективно протидіяти російській загрозі буде надзвичайно складно.

Перспектива розбудови "Нової Європи"

У контексті тривалої війни в Україні, яка переросла у повномасштабну кризу європейської безпеки, саме Британія може стати ядром нової системи стримування Росії – з опорою на держави Східної та Північної Європи, а також на Туреччину. Такий розклад створює нові виклики, але й нові можливості для всієї Європи.

Підсумовуючи, можна впевнено говорити, що Велика Британія сьогодні змінює парадигму свого місця в Європі. З "скептичного союзника" в рамках ЄС вона все більше повертає собі роль потужної сили з власними ініціативами та партнерами. З огляду на невизначеність у позиції США та подальші амбіції Москви, саме Лондон має потенціал узяти на себе чималу частку відповідальності за безпеку й майбутнє європейського континенту. І поки Україна залишається епіцентром протистояння з Росією, британська роль у цьому протистоянні дедалі зростатиме.